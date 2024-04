Umfrage: Mehrheit sieht Spionageproblem in Österreich

Unter FPÖ-Wählern stimmen hingegen nur 30 Prozent der Aussage zu, dass Österreich ein „echtes Spionageproblem“ hat.

52 Prozent der Befragten stimmten in einer aktuellen Umfrage der Aussage zu, dass Österreich ein echtes Spionageproblem hat, sollten sich die Vorwürfe rund um den ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott bewahrheiten. Besonders groß war laut der Hajek-Befragung für „Puls24“ (500 Befragte) die Zustimmung bei Wählern der Grünen (66 Prozent) und der SPÖ (64 Prozent).

FPÖ-Wähler hingegen gaben zu 51 Prozent an, dass es in Österreich aktuell weitaus wichtigere Themen als Spionage gibt, selbst wenn die Vorwürfe stimmen. Meinungsforscher Peter Hajek meinte dazu in einer Aussendung: „Die FPÖ fällt also aufgrund der Causa nicht gleich ins Bodenlose, wie manch einer vielleicht erwartet hätte. Ganz unberührt lässt sie die Affäre aber auch nicht. Immerhin 30 Prozent der FPÖ-Wähler tun die Vorwürfe nicht leichtfertig ab. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Causa längerfristig auf die Umfragewerte der FPÖ auswirkt.“ (Red.)