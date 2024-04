Putins Spion in Österreich: Wer ist Egisto Ott?

Das ehemalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung am Rennweg, Aufnahme aus 2021. Heute heißt die Behörde Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst . Imago/Leopold Nekula/viennareport Via Www.imago-images.de

Er war Verfassungsschützer und schon einmal im Visier der Justiz, jetzt sitzt er seit einigen Tagen wieder in Untersuchungshaft. Vorgeworfen wird ihm Spionage für Russland. Daniel Bischof aus der Innenpolitik der „Presse“ erklärt im Podcast, wer Egisto Ott ist, was gegen ihn vorliegt und um was in der ganzen Sache geht.

Gast: Daniel Bischof, „Die Presse“

Host: Anna Wallner, Leitung Audio/Debatte

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Information Diese Folge entstand mit finanzieller Unterstützung der Wirtschaftskammer Österreich.

