Tokios öffentliche Toiletten als Touristenattraktion

Im Bezirk Shibuya wurden seit 2020 öffentliche Toiletten von Designern umgestaltet. Das zieht nun auch Touristen an.

Im Normalfall versucht man, öffentliche Toiletten aufgrund unzureichender Hygienestandards und olfaktorischer Zumutungen so gut es geht zu vermeiden. Nicht so in Japan, hier sind öffentliche Toiletten nicht nur extrem sauber, sondern auch sicher. Und im Bezirk Shibuya in Tokio sie sind obendrein noch für Designliebhaber interessant.

Das kommt nicht nur ungefähr. Das Tokyo Toilet Project, das 2020 von der The Nippon Foundation ins Leben gerufen wurde, hat Designer, darunter Pritzker-Preisträger Tadao Ando engagiert, um 17 öffentliche Toiletten im Bezirk Shibuya umzugestalten. Ziel war es, nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch den künstlerischen Aspekt zu verbessern.

Das Projekt wurde daraufhin unbeabsichtigter Weise zur Touristenattraktion. Mit dem Tokyo Toilet Shuttle können Besucher an einer zweistündigen Tour teilnehmen und dabei neun Toiletten besuchen. Darunter eine, deren Wände durchsichtig sind und sich erst beim Eintreten einfärben. (cg)