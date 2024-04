Es grünt so grün: Wiens Universitätsstraße wird klimafit

Die Wiener Planungsstadträtin Ulli Sima hat die Neuerungen am Freitag präsentiert.

Die Wiener Planungsstadträtin Ulli Sima hat die Neuerungen am Freitag präsentiert. APA/Hans Klaus Techt

Die Stadt Wien macht das, was sie zuletzt besonders gerne tut: Sie pflanzt Bäume und errichtet Radwege.

Die Wiener Universitätsstraße soll bis Jahresende „klimafitter“ werden. Wie Planungsstadträtin Ulli Sima und Öffi-Stadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) heute, Freitag, bei einem Spatenstich bekannt gaben, soll der Straßenquerschnitt mit Fokus auf den Radverkehr und viel zusätzlicher Begrünung neu aufgeteilt werden. Geplant ist demnach eine Ader mit 55 neuen Bäumen, 1.600 Quadratmeter mehr Grün und ein Zwei-Richtungs-Radweg.

Der Zeitpunkt für den Umbau ist nicht zufällig gewählt: Die bisherigen Arbeiten für den U-Bahn-Bau verlagern sich derzeit von der Oberfläche weitestgehend in die Tiefe und die Gleise der Linien 43 und 44 werden in ihre finale Lage gebracht. „Auf der Universitätsstraße treffen mit dem Ausbau des U-Bahn-Netzes und der Radweg-Offensive zwei massive Klimaschutz-Vorhaben der Stadt aufeinander“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Wichtige Verkehrsader

Die Universitätsstraße verläuft an der Grenze zwischen der Inneren Stadt und dem neunten Bezirk und ist eine wichtige Verkehrsader sowohl für den öffentlichen als auch für den individuellen Verkehr. Im Zuge des U-Bahn-Ausbaus entsteht hier der Öffi-Knoten U2xU5 sowie die neue Station U5 Frankhplatz „Die Universitätsstraße ist ein weiterer Meilenstein, mit dem wir effiziente und nachhaltige Mobilität sowie Arbeitsplätze und Wachstum sichern. Wir investieren 18 Millionen Euro in Modernisierungsmaßnahmen entlang der Universitätsstraße und im Bereich Schottentor“, sagte Hanke.