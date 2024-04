Stresspegel deutscher Unternehmen steigt auf Pandemie-Niveau

Deutsche Unternehmen sind deutlich stärker in Bedrängnis als solche aus Großbritannien, Frankreich, Spanien oder Italien.

Der Stresspegel deutscher Unternehmen ist zum Jahresanfang wieder auf einen ähnlichen Stand wie während der frühen Pandemie-Monate gestiegen. Die schwache Konjunktur und die Zurückhaltung bei Investitionen belasten die Wirtschaft.

Der Distress Index der Londoner Anwaltskanzlei Weil, Gotshal & Manges signalisiert für Deutschland im Januar und Februar wieder Werte wie Mitte 2020, zeigen am Donnerstag veröffentlichte Daten. Für den Index werden Daten von mehr als 3750 börsennotierten europäischen Unternehmen ausgewertet.

„Deutsche Unternehmen sind im Vergleich zu Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien nach wie vor am stärksten in Bedrängnis”, heißt es in dem Weil-Bericht. „Die Investitionszurückhaltung sowie anhaltende Liquiditäts- und Rentabilitätsprobleme belasten die Unternehmen weiterhin in einem Umfeld, das durch eine schwache Konjunktur geprägt ist.”

Die deutsche Wirtschaft leidet unter steigenden Energiepreisen, schwacher Exportnachfrage aus Asien und höheren Zinsen und hat vermutlich gerade eine Rezession hinter sich gebracht. Eine Bloomberg-Umfrage unter Volkswirten zeigt allenfalls schwaches Wachstum in diesem Jahr.

Immosektor in Bedrängnis

Von allen im Weil-Index abgedeckten Wirtschaftszweigen ist der Immobiliensektor nach wie vor am stärksten in Bedrängnis. Hohe Zinsen, sinkende Bewertungen und kaum Transaktionen bereiten vielen Vermietern Probleme. Auch hier ist die Lage in Deutschland besonders schlecht – kaum verwunderlich angesichts prominenter Insolvenzen wie der von René Benkos Signa.

„Wir können davon ausgehen, dass kapitalintensive und hoch verschuldete Unternehmen weiterhin unter Druck stehen werden”, sagt Andrew Wilkinson, Senior European Restructuring Partner bei Weil. „Jene, die in der Industrie, im Einzelhandel und im Immobiliensektor tätig sind, tragen die Hauptlast dieses Drucks.” (Bloomberg)