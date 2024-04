Was wir bisher über die Spionageaffäre um Egisto Ott wissen

Aber zurück ins Jahr 2017: Ott wurde in diesem Jahr suspendiert, weil er der Geheimhaltung unterliegende E-Mails von seinem dienstlichen an seinen privaten Mailaccount geschickt haben und „als nachrichtendienstliche Quelle für Staatsgeheimnisse fungiert“ haben soll. Anfang 2018 hob das Bundesverwaltungsgericht die Suspendierung allerdings auf, weil sie nicht ausreichend begründet gewesen sei. Ott wurde an die Sicherheitsakademie versetzt, soll aber weiterhin spioniert haben.

Im Zuge des Wirecard-Skandals wurden neue Vorwürfe gegen ihn laut. Gemeinsam mit dem Ex-BVT-Mitarbeiter Martin W. soll Ott dem damaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek sensible Daten verkauft haben, auch nach dessen Flucht im Juni 2020. Marsalek soll als Teil einer „nachrichtendienstlichen Zelle“ jahrelang für Russland spioniert haben und dort auch untergetaucht sein - angeblich als Priester getarnt.

Mehr lesen Jan Marsalek soll eine russische Spionagezelle in Wien geleitet haben

Die Causa Ott könnte auch zu einer Neubewertung der 2018 durchgeführten BVT-Razzia führen. Denn einige Spuren deuten nun verstärkt nach Russland. Ott soll jenes anonyme Konvolut mit Vorwürfen gegen BVT-Beamte geschrieben haben, das die Hausdurchsuchung ausgelöst hat.

Mehr lesen Russische Spur bei BVT-Razzia wird untersucht

Ott saß 2021 bereits einmal in Untersuchungshaft, kam nach wenigen Wochen aber wieder frei. Nun sitzt er in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft und weist den Vorwurf der Spionage zurück: In seiner Beschuldigteneinvernahme am 30. März sagte er: „Wir sind grundsätzlich keine geheimdienstliche Gruppierung und fallen nicht unter den § 256 StGB ff oder politisch tätige Personen. Wir decken egal wo einfach Schweinereien meistens mit nachrichtendienstlichem Hintergrund auf“.

Ebenfalls festgenommen wurde Otts ehemaliger Schwiegersohn. Was ihm genau vorgeworfen wird, lesen Sie hier:

Mehr lesen Fall Ott: Die Rolle des zweiten Mannes

Wie es überhaupt so weit kommen konnte? Andere Staaten wie die Niederlande haben in den vergangenen Jahren eine deutlich stärkere Spionageabwehr als Österreich aufgebaut. Was das Land besser macht und warum Österreichs Nachrichtendienste schwächer aufgestellt sind, haben wir hier untersucht: