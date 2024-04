Dänemark-Legionär Patrick Pentz: Jede Parade bringt ihn näher zur EM

Pentz hat sein Torwartspiel in Dänemark laut eigener Aussagen enorm verbessert. „Ich habe einen großen Schritt nach vorn gemacht.“

Patrick Pentz verpasst zwar als Leverkusener Leihspieler die Meisterfeier mit Bayer, dafür blüht der Torhüter bei Brøndby IF auf. Über ein neues Leben in Kopenhagen.

Patrick Pentz ist ein Typ, extrovertiert und leidenschaftlich. Und fängt Pentz erst einmal an, von seinem fußballerischen Abenteuer in Dänemark oder dem Spirit im Nationalteam zu erzählen, dann ist der Torhüter kaum aufzuhalten. Seit Spätsommer geht der 27-Jährige seiner Arbeit in Brøndby nach, einem Vorort von Kopenhagen. Eine Adresse, die zunächst nicht nach dem ganz großen Fußball klingt, bei genauerer Betrachtung aber schon Reiz und Berechtigung hat.