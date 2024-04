Die Kirche schrumpft und schrumpft? Welch ein Unsinn!

Nicht nur bei den Weltjugendtagen: So ganz hat die katholische Kirche ihre Attraktivität nicht verloren.

Die katholische Kirche schrumpft und schrumpft. Jahr für Jahr werden in Österreich die neuen Austrittszahlen veröffentlicht, nicht selten ohne neue Rekorde. Und der Rest der Welt? Da lauern Überraschungen.

Journalisten hassen gute Nachrichten. Leser lieben sie, gute Nachrichten. Die in (unabhängigen) Medien Tätigen sind darauf trainiert, spezialisiert und sehen sich dazu geradezu verpflichtet, stets nachzufragen, zu hinterfragen, Kritik zu üben, den Finger auf Wunden zu legen, sich keinesfalls von einer Seite vereinnahmen zu lassen. Unwissentlich mag es ohnedies dann und wann geschehen.

So gesehen ist es leichter verständlich, wenn dieser Tage eine Meldung komplett untergegangen ist, die es wert gewesen wäre, näher betrachtet oder wenigstens beachtet zu werden. Untergegangen heißt nicht, dass sie in den Medien durch andere Nachrichten übertönt worden wäre. Untergegangen bedeutet in diesem Fall, dass sie aus dem nie versiegenden Strom von Meldungen, mit denen Agenturen andere Redaktionen beliefern, nicht einmal aufgegriffen wurde.

Wenig spektakulär – auf den ersten Blick

Also hier die geborgene, untergegangene Meldung der Katholischen Presseagentur: