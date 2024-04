Papst richtet Friedensbotschaft an Muslime zum Ramadan-Ende

Papst Franziskus am vergangenen Mittwoch bei der Generalaudienz am Petersplatz..

„Möge es einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen geben, wo eine humanitäre Katastrophe im Gange ist“, fordert Papst Franziskus und zeigt sich „erschüttert über den Konflikt in Palästina und Israel“.

Papst Franziskus hat den Muslimen zum Ende ihres Fastenmonats Ramadan eine Friedensbotschaft gesendet. „Gott ist Frieden und will Frieden. Wer an ihn glaubt, kann den Krieg nur ablehnen, denn er löst den Konflikt nicht, sondern verschärft ihn. Der Krieg ist immer und nur eine Niederlage: Er ist ein zielloser Weg; er eröffnet keine Perspektiven, sondern löscht die Hoffnung aus“, so der Papst in einer Botschaft.

„Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, mich am Ende des Ramadans an Sie zu wenden. Es ist ein glücklicher Zufall, dass der islamische heilige Monat in diesem Jahr wenige Tage nach dem Osterfest, dem wichtigsten Fest der Christen, endet“, so der Papst.

„Ich bin erschüttert über den Konflikt in Palästina und Israel. Möge es einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen geben, wo eine humanitäre Katastrophe im Gange ist; möge die Hilfe für die palästinensische Bevölkerung ankommen, die so sehr leidet; mögen die im Oktober entführten Geiseln freigelassen werden“, erklärte der Pontifex.

Der Papst gedachte auch der Lage in Syrien, im Libanon und im gesamten Nahen Osten. „Lassen wir nicht zu, dass die Flammen des Zorns weiter lodern! Lassen wir nicht zu, dass sich der Krieg ausbreitet“, so der Papst. (APA)