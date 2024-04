US-Abgeordnete verärgert über Huawei Laptop mit neuem Intel AI-Chip

Republikaner kritisieren die US-Regierung, da diese China ermögliche zentrale Prozessoren für den technischen Fortschritt des chinesischen Telekom-Riesen zu liefern.

Republikanische Abgeordnete haben die Biden-Regierung kritisiert, nachdem Huawei diese Woche einen Laptop mit einem KI-Chip von Intel vorgestellt hatte. Die USA hatten Huawei 2019 wegen Verstößen gegen Iran-Sanktionen auf eine schwarze Liste von Handelsbeschränkungen gesetzt. Die Eintragung in die Liste bedeutet, dass die US-Zulieferer eine spezielle, schwer zu erhaltene Lizenz beantragen müssen, bevor sie an Huawei liefern dürfen. Diese Sanktionen sind zusätzlich Teil einer größeren Anstrengung, Pekings technologischen Fortschritt zu behindern.

Eine solche Lizenz wurde von der Trump-Administration in 2020 ausgestellt. Sie erlaubt es Intel, zentrale Prozessoren für den Einsatz in Laptops an Huawei zu liefern. Hardliner gegenüber China hatten die Regierung Biden gedrängt, diese Lizenz zu widerrufen. Andere Abgeordnete verwiesen darauf, dass die Lizenz in diesem Jahr auslaufen und nicht verlängert werden würde.

Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik sagte in den sozialen Medien „X“: „Es ist inakzeptabel, dass die Biden-Regierung aktiv daran arbeitet, die nationale Sicherheit der USA zu untergraben, indem sie unserem größten strategischen Gegner den Zugang zu amerikanischer Spitzentechnologie ermöglicht“. Das Handelsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Huawei und Intel reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.