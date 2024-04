Italien verdreifacht in zwanzig Jahren seine Weinexporte

In Italien werden 674.000 Hektar Weinberge bebaut.

Die Ausfuhren von italienischem Wein stiegen von 2004 bis ins Jahr 2023 um 188 Prozent. Es ist das im Ausland am meisten verkaufte italienische Lebensmittelprodukt.

Italien hat in den letzten 20 Jahren seine Weinexporte fast verdreifacht. Die Ausfuhren von italienischem Wein stiegen von 2004 bis ins Jahr 2023 um 188 Prozent. Wein besetzt den ersten Platz unter den im Ausland verkauften italienischen Agrar- und Lebensmittelprodukten, wie aus einer Analyse des italienischen Landwirtschaftsverbands Coldiretti anlässlich der Weinmesse Vinitaly, die am Sonntag in Verona eröffnet wird, hervorgeht.

In den USA, dem ersten Absatzmarkt für italienischen Wein, kletterte der Weinexport seit 2004 um 148 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. In Deutschland, dem zweitgrößten Markt, war ein Anstieg um 69 Prozent auf 2023 1,19 Mrd. Euro zu verzeichnen.

Auch Ausfuhren nach Österreich steigen

Italien exportierte in den ersten zehn Monaten 2023 nach Österreich Wein im Wert von 114,8 Millionen Euro. Dies entspricht einem Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022, wie aus den jüngsten Angaben des Statistikamts ISTAT hervorgeht.

In Italien werden 674.000 Hektar Weinberge bebaut. 570 einheimische Rebsorten werden gezählt. Der Weinsektor beschäftigt im Land 1,3 Millionen Personen und generiert einen Jahresumsatz von elf Mrd. Euro. Im Land werden 332 DOC-Weine mit garantierter Herkunft hergestellt. Damit ist Italien der weltweit größte Weinproduzent noch vor Frankreich.