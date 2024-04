Es zählt der Effekt: Hyper!

Technobeats sind heute Fixbestandteil der deutschen Schlagermusik. Scooter haben wohl dazu beigetragen. Aber wie? Ein Lokalaugenschein bei ihrem umjubelten Konzert in Wien.

Die Vorfreude der Fans war groß und befeuert von so manch geistigem Getränk. Martialische Schlachtgesänge klatschten schon eineinhalb Stunden vor Beginn an die großen Glaswände im Foyer. Rave-Veteranen um die 40, aber auch Novizinnen um die 20, tummelten sich da, um des Hardcore-Hohepriesters ansichtig zu werden. Der individuelle Grad der Hingabe war an den T-Shirts abzulesen. „Always Hardcore“, „First we save the rave then we save the world” und „Eat, Sleep, Scooter, Repeat”. Ein Hauch von Ironie umwehte jene, die das Shirt mit dem Refrain von „Maria (I Like It Loud)“ trugen, der da kühn als „Böp, böp, böp, böp, böp“ aufs Textil gedruckt war.