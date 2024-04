Angriff auf Israel: „Der Iran wird keinen Erfolg haben“

Raketenabschuss während einer Militärübung in Isfahan, Iran: Wagt der Iran einen Angriff auf Israel?

Die Zeichen stehen auf Krieg: Die USA warnen den Iran eindringlich vor einem Angriff auf Israel. Dort bereitet man sich vor. Aber viele lassen sich auch nicht einschüchtern.

Don’t – lasst es“: Joe Bidens Botschaft an das Mullah-Regime im Iran war unmissverständlich. Sollte Teheran Israel angreifen, würden die USA ihrem Verbündeten in Nahost zur Seite stehen. „Wir haben uns der Verteidigung Israels verschrieben“, betonte der US-Präsident Freitagabend in Washington. „Wir werden helfen, Israel zu verteidigen, und der Iran wird keinen Erfolg haben.“ Wie genau, sagte er nicht.

Bidens Worte signalisieren, wie hochexplosiv die Lage ist: Die Gefahr eines großflächigen Nahost-Krieges ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Die US-Regierung hat eigenen Angaben zufolge handfeste Beweise, dass ein Angriff Teherans auf Israel unmittelbar bevorstehe. Dazu Biden: Er wolle keine vertraulichen Informationen preisgeben: „Aber ich gehe davon aus, dass es eher früher als später so weit sein wird.“