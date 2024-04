Péter Magyar: „Viktor Orbán hat schon weiche Knie“

Péter Magyar: Keineswegs. Viktor Orbán ist in meinen Augen ein demokratischer Held und ein epochaler Politiker. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 1989 als achtjähriger Knirps an der Seite meiner Eltern seine berühmte Rede auf dem Budapester Heldenplatz live miterlebt habe. Er rief damals die sowjetische Besatzungsmacht auf, Ungarn zu verlassen. Und er war damals maßgeblich daran beteiligt, den ungarischen Karren aus der Jauchengrube des Kommunismus zu ziehen. Es gibt Leute, die mich mit dem jungen Orbán vergleichen, was ich gern annehme.