Paris–Roubaix von Mistelbach: Der „Frühlingsklassiker“ für Rennradler

Eine Gemeinschaftsunternehmung, die Rennradbegeisterte auch einzeln machen können: Dieses Kunststück vollbringt der »Frühlingsklassiker« der zum 4. Mal rund um Wien gefahren wird. Ab sofort bis 26. Mai.

Sonntag ist Rennradtag. Das hat für viele Tradition, nicht nur in Österreich. Doch für manche war der vergangene Sonntag ein besonderer. Denn da stieg, mit Start um 10 Uhr in der Seestadt Aspern, die erste gemeinsame Ausfahrt des „Frühlingsklassikers“, einer von vier Enthusiasten in der Freizeit organisierten Rad-Etappenfahrt rund um Wien. 200 Radlerinnen und Radler waren gekommen, gestartet wurde in Gruppen, eingeteilt nach Tempovorlieben.

Wiewohl es die erste Gruppenfahrt im Rahmen dieser vierten Auflage des Frühjahrsklassikers war, handelt es sich bei dieser 100-Kilometer-Runde östlich von Wien um die zweite von fünf Etappen. Genug verwirrt? Egal, es zählen nicht die Ordnungszahlen, sondern jede einzelne Fahrt, gleichgültig, in welcher Reihenfolge. Und zwar irgendwann ab sofort bis 26. Mai. „Die Presse am Sonntag“ hat die Tour mit Start und Ziel in der Seestadt schon vorab getestet.