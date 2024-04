Das Auto der 53-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf geparkte Fahrzeuge.

Eine 53-Jährige ist am Samstag nach einem Unfall auf der B320, der Ennstal-Bundesstraße, in ihrem brennenden Wagen ums Leben gekommen. Sie kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Raddurchlass und wurde in die Höhe katapultiert. Ihr Pkw stürzte auf geparkte Fahrzeuge und fing sofort Feuer. Für die Frau kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät. (APA)