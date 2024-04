Der Tanker sei nicht beladen und werde nach Scharm el Scheich gebracht. Der Umwelt-Notstand sei eine Vorsichtsmaßnahme.

Ägypten hat am Sonntag wegen eines gestrandeten Tankers vorsorglich den Umwelt-Notstand in Teilen des Golfs von Akaba ausgerufen. Das teilte der Chef der Umweltbehörde, Ali Abu Senna, mit. Ein unter liberianischer Flagge fahrender Erdgastanker war am Freitag im Golf von Akaba im Roten Meer gestrandet.

Er ist nach Angaben von zwei ägyptischen Insidern abgeschleppt worden und soll zum Hafen Scharm el Scheich gebracht werden. Der Tanker habe einen Motorschaden und sei nicht beladen, hieß es. (Reuters)