Die Galaxy Buds sind nicht neu und schon in mehreren Ausführungen auf dem Markt. Nun gab es Anfang des Jahres eine Warnung an die Kunden. Denn der südkoreanische Hersteller hat Nickel in den Kopfhörern verbaut, und das kann zu allergischen Reaktionen führen. Wie auch Apple bietet Samsung keine alternativen Aufsätze an. Hier muss auf Drittanbieter ausgewichen werden.