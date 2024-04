Tsitsipas meldet sich mit Monte-Carlo-Titel zurück

Emotionaler Triumph: Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo.

Eindrucksvoller Triumph des zuletzt schwächelnden Griechen im Fürstentum.

Stefanos Tsitsipas hat zum dritten Mal das ATP-Masters in Monte Carlo gewonnen. Der 25-jährige Grieche, der ein durchwachsenes Jahr 2023 hinter sich hat und vor einigen Wochen auch aus den Top Ten der Weltrangliste gerutscht war, besiegte im Finale den Norweger Casper Rudd mit 6:1, 6:4.

Tsitsipas sprach von einer zuletzt schwierigen Reise, der Titel nun zum Auftakt der europäischen Sandplatzsaison sei ein besonders emotionaler. Im Laufe des Turniers hatte er unter anderem Alexander Zverev verabschiedet und den Erfolgslauf von Jannik Sinner gestoppt, auch wenn der Italiener wohl angeschlagen gewesen war. Tsitsipas wird nun im Ranking wieder auf Platz sieben vorstoßen.

Ab sofort in die Sandplatzsaison eingreifen will Rafael Nadal. Der 37-jährige Spanier trifft beim 500er-Event in Barcelona zum Auftakt auf Flavio Cobolli (ITA). Es ist Nadals erstes Match seit Anfang Jänner. (red.)