Braunbär greift erneut Wanderer in der Slowakei an

Die beiden Männer dürften sich vom markierten Wanderweg entfernt haben. Dort wurden sie von einem Braunbär attackiert.

Ein Braunbär hat am Sonntag in der Slowakei zwei Wanderer angegriffen und verletzt. Die beiden Männer hätten sich im Landschaftsschutzgebiet Polana in der Mittelslowakei von einem markierten Wanderweg entfernt, sagte eine Sprecherin der staatlichen Naturschutz-Organisation SOPSR der Nachrichtenagentur TASR.

„Sie wurden mit Verletzungen im Gesicht sowie an Armen und Beinen per Hubschrauber ins Krankenhaus Banska Bystrica geflogen“, teilte die Sprecherin mit.

Mehr lesen Slowakei: Waldarbeiter stößt mit laufendem Braunbären zusammen und stürzt ab

Gesicht und Schulter erlitten schwere Verletzungen

Der Rettungsdienst konkretisierte anschließend auf der Social Media-Plattform Facebook, beide Verletzte im Alter von 39 und 49 Jahren seien während des Hubschraubertransports bei vollem Bewusstsein gewesen. Das Krankenhaus teilte TASR später mit, der ältere von beiden habe ein Polytrauma, also mehrere schwere Verletzungen zugleich, erlitten. Er müsse vor allem im Gesichtsbereich operiert werden. Der jüngere sei mit einer weniger schweren Schulterverletzung davongekommen.

Nach offizieller Zählung gibt es in der Slowakei rund 1.100 bis 1.200 frei lebende Bären. Wegen zuletzt gehäufter Zwischenfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, sind Rufe lauter geworden, ihre Zahl durch gezielte Abschüsse zu reduzieren. (APA)