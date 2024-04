Partei nervte Mann via Facebook: 500 Euro Schadenersatz

Dass eine politische Partei ihn wiederholt auf einem Bild herzeigte, ärgerte den Betroffenen so sehr, dass er deswegen in Krankenstand ging.

Von Parteien genervt sollen sich schon mehrere Bürger gefühlt haben. In einem Fall aber erklärte der Betroffene, so „massiv genervt“ zu sein, dass er deshalb auch schon in Krankenstand gehen musste. Diese Person erhält nun auch Schadenersatz, denn die Partei hatte auf Facebook ein Bild verwendet, auf dem der Mann zu sehen war. Und n diesem Fall war das besonders unangenehm.