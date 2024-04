Leuchtturmprojekte mit dem Fahrrad erkunden

Wo in Österreich gibt es Plusenergiegebäude, Passivhäuser, klimaaktiv Gold Gebäude und „Raus aus Gas“-Projekte? Im Rahmen von „Passathon – Race for Future“ werden zukunftsfitte Gebäude besucht.

Seit Anfang April können im Rahmen von „Passathon 2024 – Race for the Future“ auf 28 Radrouten in ganz Österreich mehr als 722 nachhaltige Leuchtturmprojekte erradelt werden. Der Outdoor-Event für klimagerechtes Bauen und Sanieren führt auf rund 2200 Kilometer mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden quer durch ganz Österreich. Die Teilnehmer entdecken dabei „die vorbildlichsten Gebäude für eine enkeltaugliche Zukunft“, wie aus der Aussendung anlässlich des Veranstaltungsauftakts, der 27. Internationalen Passivhaustagung in Innsbruck, hervorging. Ob am Weg zur Arbeit oder im Rahmen eines Urlaubs, lassen sich mit der „Österreich radelt App“ Leuchtturmobjekte in allen neun Bundesländern bis 30. September 2024 erkunden.

„Urban Jungle“ in Wien: „Raus aus Gas“-Projekt Agentur Sonder/Fabian Orner

„Wer sein Haus jetzt dank der hohen Förderungen thermisch-energetisch sanieren möchte, sollte unbedingt zuerst in die Pedale treten und sich Tipps bei den Passathon-Leuchttürme holen. Die zeigen, wie 80 bis 90 Prozent Energieeinsparung sowie die Umstellung auf Erneuerbare Energie technisch möglich und absolut wirtschaftlich sind“, betonte Günter Lang, Organisator des Passathon. Heuer erstmals dabei, sind die Objekte der Initiative „Raus aus Gas“ in Wien, wo einige Altbausanierungen einen vollständigen Gasausstieg geschafft haben.

Teilnehmende Projekte – ein Überblick • Sanierung von Einzelbauten bis zu ganzen Quartieren unter Motto „Raus aus Gas“ • Ein- und Mehrfamilienhaus Sanierungen mit 90 Prozent weniger Energiebedarf • Wiener Linien Ladestation für 50 E-Autobusse mit eigener Solarenergie • Sanierungen denkmalgeschützter Bauten, wie z.B. Stadthaus aus 16. Jahrhundert • Sanierung 160 Jahre alten Bauernhofs auf Plusenergie-Standard in Kärnten • Österreichs höchstes Wohnhochhaus mit 41 Stockwerken in Wien • Kindergärten, Schulen, Universitätsgebäude und Sporthallen • Öffentliche Bauten wie Gemeindezentren, Justizzentren oder Feuerwehren • Hotels, Studierenden- und Seniorenwohnheime oder Kirche • Alle Objektgrößen von 70 m² Einzelwohnung bis 60.000 m² Headquartercenter >> Mehr Informationen unter: www.passathon.at

