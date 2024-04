Pärchen und Familienausflügler am Coachella Festival

Swift, Klum & Co

Swift, Klum & Co

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich beim Coachella turtelnd unter die Leute gemischt. Heidi Klum brachte heuer ihre jüngste Tochter Lou mit auf das Gelände des kalifornischen Musik- und Kunstfestivals.

Die Privatsphäre ihrer Kinder nimmt das deutsche Supermodel Heidi Klum sehr ernst. Auch wenn sie tiefste Einblicke in ihr eigenes Leben auf den sozialen Plattformen teilt, Bilder ihrer vier Kinder sieht man hier kaum. Eine Ausnahme bildet die 18-jährige Leni Klum (siehe unten ganz wüstentauglich in BH und Pelzhaube), die den Ruhm ihrer Mutter aktuell als Trampolin für ihre eigene Modelkarriere nutzt. Heidi Klums jüngste Tochter Lou Sulola Samuel, die aus der Ehe mit Sänger Seal entstand, tauchte bisher kaum in den Medien auf. Beim diesjährigen Coachella Festival machte Klum eine Ausnahme und postete ein Bild der 14-Jährigen. Links von Klum sieht man den Modekünstler Yannik Zamboni.

Ebenfalls in der Wüste von Palm Springs gesichtet wurde das zurzeit vielleicht bekannteste Liebespaar der Popkultur. Die Sängerin Taylor Swift kam mit ihrem Freund und Football-Star Travis Kelce. Sie sahen sich die Show der Band Bleachers, deren Frontmann Jack Antonoff Swifts Produzent ist, an. Ebenfalls in der Menge des Festivals gesehen wurden der „Saltburn“-Shootingstar Barry Keoghan und die Sängerin Sabrina Carpenter, die ebenfalls ein Paar sein sollen. Carpenter begleitete Swift auf dem Asien-Teil ihrer „Eras“-Tour.

Taylor Swift mit Travis Kelce Getty (Christina House)

Einige Stars ließen sich ganz offiziell am Gelände des Festivals ablichten.

Paris Hilton IMAGO/Jay Calderon/The Desert Sun / USA TODAY NETWORK Megan Fox Getty (Tommaso Boddi) Alessandra Ambrosio Getty (Anna Webber) Emma Roberts Getty (Tommaso Boddi)

Und damit man einen Eindruck gewinnt, was man zu einem Anlass wie diesem anzieht, ein kleiner Überblick der Street Styles am Coachella.

Getty (Matt Winkelmeyer) Getty (Monica Schipper) Getty (Monica Schipper) IMAGO/Taya Gray/The Desert Sun Getty (Monica Schipper) Getty (Monica Schipper) Getty (Monica Schipper) Getty (Monica Schipper)

(sh)