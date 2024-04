Mann tot auf Radweg in Wien gefunden

Die Identität das Mannes steht noch nicht fest. Er hat Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Die Polizei stuft den Todesfall als bedenklich ein.

Ein Passant hat am Montagnachmittag einen Mann in Wien-Donaustadt tot aufgefunden. Der Tote lag auf einem Radweg neben einer 2,5 Meter hohen Mauer in der Wagramer Straße. Sie weist Verletzungen im Gesicht und am Kopf auf. Die Polizei stuft es als „bedenklichen Todesfall“ ein.

Der Passant hatte den Mann regungslos aufgefunden und die Rettung alarmiert. Diese konnte allerdings nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Die Identität des Toten sowie die genauen Umstände sind noch nicht bekannt. Seine Verletzungen könnten der Polizei zufolge von einem Sturz stammen. Eine Obduktion soll nun aber die genaue Todesursache klären. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. (red.)