Die Wut in den russischen Hochwasser-Gebieten wächst

Die Zerstörungen im Hochwassergebiet am Ural und in anderen Regionen Russlands halten weiterhin an. Auch Nordkasachstan ist betroffen, scheint aber besser gewappnet zu sein.

Das Wasser in der Borissogleb-Straße in der Altstadt von Orsk ist nach Tagen zurückgegangen. Geblieben sind Baumstämme, herumliegende Autoreifen, schiefe Zäune, umgeworfene Kühlschränke, Matsch überall, draußen in der Auffahrt, im Garten, im Schlafzimmer. Und viel Leid. Manchen Orskern hatte das Hochwasser des Urals alles genommen. Tagelang hatte sich das Wasser weit über seinen normalen Pegel in mehreren Stadtteilen dieser 200.000-Einwohner-Industriestadt an der Grenze zu Kasachstan gestaut, manche Straßen sind weiterhin eine hellbraune Wassermasse.