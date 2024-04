Leiche in Plastiksack in Keller in Wien gefunden

Das Landeskriminalamt ermittelt in alle Richtungen.

Das Landeskriminalamt ermittelt in alle Richtungen. APA

Bauarbeiter entdeckten den Plastiksack und riefen die Polizei, weil von ihm ein penetranter Geruch ausging. Die Beamten fanden darin einen verwesten Körper.

Bauarbeiter haben am Dienstagnachmittag im Keller eines Wohnhauses in Wien-Margareten einen großen Plastiksack entdeckt. Polizisten fanden darin eine stark verweste Leiche. Der Körper wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht, wie die Exekutive mitteilt.

Die Männer waren mit Sanierungsarbeiten in dem Mehrparteienhaus beschäftigt. Im Zuge dessen führten sie Vorbereitungsgrabungen zum Betonieren in einem offen zugänglichen Kellerabteil durch, wobei sie auf den schwarzen Sack stießen. Weil von ihm ein penetranter Geruch ausging, alarmierten sie die Polizei.

Aufgrund des Verwesungsgrades dürfte die tote Person schon länger dort gelegen sei. Zur Identität der Leiche ist noch nichts bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt in alle Richtungen. (red./APA)