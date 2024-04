Neues Opernteam in München? Joana Mallwitz überrascht über Gerüchte

In München verdichten sich die Gerüchte, dass Joana Mallwitz die Leitung der Bayerischen Staatsoper übernehmen wird. Dass Viktor Schoner das Nationaltheater leiten soll, wird aus Stuttgart dementiert.

Joana Mallwitz ist Favoritin für den Posten der musikalischen Leitung der Bayerischen Staatsoper. In München verdichten sich die Gerüchte, dass die 37-jährige Dirigentin aus Hildesheim die Nachfolge von Intendant Serge Dorny und Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski antreten könnte. Sie würde, so die Gerüchte, an der Seite des derzeitigen Stuttgarter Intendanten Viktor Schoner die Führung im Nationaltheater übernehmen.

Joana Mallwitz reagierte auf die entsprechenden Meldungen überrascht. Sie habe davon aus der Zeitung erfahren, heißt es aus dem Umfeld der Dirigentin. Es hätte keine Gespräche zwischen dem Kulturministerium und ihr gegeben.

Schoners Vertrag in Stuttgart läuft bis 2029

Umgehend reagiert hat das Opernhaus Stuttgart: „Viktor Schoner hat nach wie vor einen Vertrag bis 2029. Lediglich unser Generalmusikdirektor Cornelius Meister wird seinen Vertrag nach 2026 nicht mehr verlängern“, hieß es aus der Pressestelle.

Schoner, Jahrgang 1974, war Leiter des Betriebsbüros während der Münchner Amtszeit von Nikolaus Bachler. Seit 2018 ist der studierte Musikwissenschaftler Intendant in Stuttgart. Mallwitz hat international furore gemacht als Dirigentin der mittlerweile legendären Salzburger Festspielproduktion von Mozarts „Così fan tutte“, die im Coronajahr 2020 allen Unbilden der Pandemie zum Trotz stattfinden konnte. (sin)