„Free Cone Day“: Ben & Jerry‘s stellte neue Sorten vor

Das Schild „I’m last in line“ wurde immer an die letzte Person in der Schlange weitergegeben. 500 Gäste kamen, um die neuen Sorten Ben & Jerry’s Sunny Honey Home, Ben & Jerry’s Sundae Marshmallow & S’More! und das vegane Ben & Jerry’s Oat Of This Swirled zu kosten. Conny de Beauclair

Auf dem Badeschiff konnten kostenlos die Neuheiten von Ben & Jerry‘s verkostet werden. Rund 500 Gäste kamen trotz niedriger Temperaturen zum traditionellen „Ben & Jerry’s Free Cone Day“.

Um Eis zu essen, ist es wohl nie zu kalt. Rund 500 Gäste fanden sich am Dienstagabend trotz nur rund zehn Grad auf dem Badeschiff in Wien ein, um eine Gratisportion Ben & Jerry’s Cookie Dough abzuholen. Dabei gaben sie – wie das nun einmal Tradition ist bei diesem Event – das Schild mit der Aufschrift „I’m last in line“ immer an den Letzten bzw. die Letzte in der Schlange weiter.

Für Influencer und Prominente gab es ab 18 Uhr alle Ben & Jerry’s Eisneuheiten zu verkosten. Etwa 100 kamen ins Badeschiff, um die Sorten Ben & Jerry’s Sunny Honey Home, Ben & Jerry’s Sundae Marshmallow & S’More! und das vegane Ben & Jerry’s Oat Of This Swirled zu kosten. Letzte Sorte ist exklusiv bei Billa Plus erhältlich.

Unter den Gästen waren unter anderem Influencer Christoph Brückner (@condsty) mit Familie, die Influencer Daniel Ipser (@iam_dan_v.ip), Stilla Bartonik (@stillatonik), Daria Smimova (@dariasmimi), Daniel Kleinferchner (@danielklein), Patrick Honsal (@patrickhonsal) und Lisa Zeiss (@zeisskindans), Universal Music Boss Cornelius Ballin mit Familie, Bestseller Autorin Susanne Kristek, Moderatorin und Sängerin Martina Kaiser mit Tochter, DJ & Fotograf Alex List mit Familie, DJ & Universal Music Marketingmanager Roman Eggenberger mit Familie, Podcasterin Leonie Rachel Soyel (@leonie_rachel). (red.)