Jordanien warnt vor „regionaler Explosion“

Der Druck liege nun auf Israel, die Lage nach dem iranischen Angriff nicht zu eskalieren, sagt der jordanische Außenminister. Jordanien hat beim Angriff auf Israel am Wochenende aktiv geholfen, iranische Drohnen und Raketen abzuschießen.

Es war eine breite Koalition, die Israel bei der Abwehr des iranischen Angriffs mit Drohnen und Raketen geholfen hat. Und darunter waren auch arabische Staaten wie Jordanien. Dort warnt man nun davor, dass eine Vergeltung Israels für den iranischen Angriff am vergangenen Wochenende die gesamte Region in einen verheerenden Krieg stürzen könnte. „Die Risiken sind enorm“, sagte der jordanische Chefdiplomat Aiman Safadi am Mittwochabend den staatlichen Medien. „Das könnte die ganze Region in einen Krieg stürzen, der für uns in der Region verheerend wäre und sehr, sehr ernste Folgen für den Rest der Welt, einschließlich der USA, hätte.“

Jordanien bemühe sich intensiv um Deeskalation und unterstützte Israel bei der Abwehr des Angriffs gemeinsam mit den USA, Großbritannien und Frankreich. „Die Situation ist zu gefährlich. Es besteht die reale Gefahr einer regionalen Explosion, und dem muss ein Ende gesetzt werden. Wir müssen sicherstellen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt“, betonte Safadi. „Jetzt sollte der Druck auf Israel liegen, die Lage nicht zu eskalieren.“

Safadi ergänzte, dass der Iran erklärt habe, Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Botschaftsgelände in Damaskus am 1. April geübt habe und nicht weiter vorgehen werde, solange Israel nicht reagiere.

Jordanien im Zwiespalt

Dass auch Jordanien aktiv daran beteiligt war, Schaden von Israel abzuwenden, kann als kleinere Überraschung gewertet werden, angesichts der schwierigen Lage im Land. Der jordanische Premierminister Bisher Khasawneh sagte am Sonntag, dass jede Eskalation in der Region zu „gefährlichen Wegen“ führen würde und dass es notwendig sei, die Eskalation durch alle Parteien zu reduzieren. In einer Rede vor dem Kabinett sagte Khasawneh, die Streitkräfte des Landes würden sich jedem Versuch einer Partei entgegenstellen, die die Sicherheit des Königreichs gefährden wolle.



Zwei regionale Geheimdienstquellen berichteten, dass die US-Luftabwehr zusammen mit der Unterstützung Großbritanniens und Frankreichs am Samstag in Jordanien Dutzende iranischer Drohnen und Raketen abgeschossen habe, die über das Land in Richtung Jerusalem und über eine Vielzahl von Zielen in Israel flogen. „Die Armee wird auf alles, was die Sicherheit des Königreichs und die Unantastbarkeit seines Luftraums und Territoriums gefährdet, mit allen verfügbaren Mitteln reagieren“, sagte Khasawneh.

Die jordanischen Behörden sind seit Ausbruch des Gaza-Kriegs besorgt, dass Israels Bombardierung des Gazastreifens zu einer Zunahme der Popularität der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas bei vielen Jordaniern führen könnte. Sie teilten mit, friedliche Proteste seien erlaubt, man werde aber keine Versuche dulden, die Wut gegen Israel auszunutzen, um Unruhe zu stiften oder zu versuchen, Grenzzonen mit dem israelisch besetzten Westjordanland oder Israel zu erreichen.

Saudiarabien will keine Raketen abgeschossen haben

Die Führung Saudiarabiens teilt am Dienstag – über ein regierungsnahes Medium – mit, nicht an der aktiven Verteidigung beteiligt gewesen zu sein. Das Königreich am Golf habe nicht dabei geholfen, iranische Drohnen und Raketen abzuwehren, meldete der staatlich finanzierte Sender al-Arabiya unter Berufung auf „informierte Kreise“.

Mehr lesen Saudiarabien will Israel bei Abwehr von Iran-Raketen nicht unterstützt haben

(APA/Reuters)