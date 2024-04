Hund attackiert Frau in Salzburg und beißt sie

Die 69-Jährige stürzte durch die Attacke im Pinzgau und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sie wurde verletzt ins Spital gebracht.

Im Salzburger Pinzgau hat ein Hund am Mittwochnachmittag eine 69-jährige Frau attackiert und in den Oberschenkel gebissen. Die Einheimische kam dabei zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der Hundehalter kam sofort dazu und trennte das Tier von der Frau. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus Zell am See gebracht, informierte die Polizei.

Die Frau war in Uttendorf bei einem Spaziergang an einer offenstehenden Holzhütte vorbeigekommen, aus der plötzlich der Hund heraussprang und sofort auf die 69-Jährige losging. Die Frau wurde sowohl durch den Biss als auch durch den Sturz verletzt. Der 30-jährige Hundehalter suchte nach dem Zwischenfall mit seinem Vierbeiner einen Tierarzt auf, der die nach einem Biss erforderlichen Untersuchungen durchführte. (APA)