Die besten Bierdestinationen Europas

Bier in einer Bar in Madrid. REUTERS/Juan Medina

Allzu weit muss man nicht reisen, um traditionelle Bierkultur und eine reichhaltige Craft-Beer-Szene zu erleben.

Im schattigen Gastgarten, auf einer Terrasse mit Blick aufs Wasser oder im heimischen Garten? Es gibt viele Orte, an denen Bier besonderes gut schmeckt. Der Reiseveranstalter DFDS hat nun eine Rangliste erstellt, die die besten Städte für das nächste Gläschen Bier zeigt. Untersucht wurden 70 europäische Städte, tausende Bars und Pubs sowie über 40.000 Bewertungen. Angeschaut hat man sich dabei die Qualität des Bieres, den Preis und auch die Bewertungen in den sozialen Medien.

Die Top 10 im Überblick:

Platz 1: Madrid, Spanien (85 von 100 Punkten)

Viele unterschiedliche Qualitätsbiere und angesagte Bierlokale sind in der spanischen Hauptstadt zu finden. Hier gibt es die besten Stouts Europas und eine florierende Craft-Bier-Szene, wie auch das Beermad, das beliebte Craft-Bier-Festival im Mai, zeigt.

Platz 2: Prag, Tschechien (83 Punkte)

35 Brauereien gibt es in der Stadt, was einmal mehr den Stellenwert des Getränks in der tschechischen Hauptstadt unterstreicht. Die Klosterbrauerei Strahov ist einen Besuch Wert, zu den beliebtesten Bieren zählt das Budweiser Budvar.

Platz 3: Wien, Österreich (79 Punkte)

Wien sei die beste europäische Stadt für Lagerbier, heißt es von Seiten des Reiseveranstalters. Hervorgehoben wird nicht nur die Ottakringer Brauerei und das Siebensternbräu, sondern auch, dass österreichische Biere ein natürliches und authentisches Geschmackserlebnis garantieren.

Platz 4: Budapest, Ungarn (74 Punkte)

Bierbustouren und Craft-Brauereien ziehen Touristen in die ungarische Hauptstadt. Da die Stadt auch zu Fuß gut zu erkunden ist, floriert auch das Bar-Hopping.

Platz 5: Thessaloniki, Griechenland (74 Punkte)

Was die Qualität der Bars und Pubs in der griechischen Stadt angeht, kann Thessaloniki mit 91 von 100 Punkten überzeugen. Besonders hervorzuheben sind hier laut DFDS etwa The Hoppy Pub oder Dentro Sto Bar. Das Thessaloniki Beer Festival findet jedes Jahr Ende August bis Anfang September statt und hält nicht nur 30 Bierstände und 150 Biersorten bereit, sondern auch Livemusik von griechischen Künstlern.

Platz 6: Valencia, Spanien (74 Punkte)

In Valencia gibt es das billigste Bier in Europa, durchschnittlich zahlt man hier zwei Euro für ein halbes Liter Fassbier. Die Qualität leidet aber nicht darunter, hier erhält die Stadt 92 von 100 Punkten. Wer es ganz traditionell mag, der sollte Turia Märzen probieren, ein traditionelles Bier aus Valencia mit Zitrusnoten und aromatischen Schaum.

Platz 7: Porto, Protugal (71 Punkte)

Die Super-Bock-Brauerei in Porto stellt eines der beliebtesten Biere Portugals in verschiedenen Ausführungen, also Stout, Lagerbier oder Pils her. Wer Porto im Juni besucht, der hat Chancen das Porto Beer Fest, eines von Europas beliebtesten Bierfestivals, zu besuchen.

Platz 8: Brüssel, Belgien (71 Punkte)

Bier hat in Belgien einen besonders hohen Stellenwert, weshalb die UNESCO die belgische Bierkultur in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen hat. Hier gibt es über 1000 verschiedene Biere. Das Delirium Café in Brüssel hält seit 2004 den Guinness Weltrekord für die meisten im Handel erhältlichen Biersorten.

Platz 9: Berlin, Deutschland (70 Punkte)

Deutschland ist berühmt für seine Biere. Die deutsche Hauptstadt hat es auf die Liste geschafft, weil das Berliner Oktoberfest neben dem Münchner Oktoberfest ebenfalls eine Erwähnung verdient, so der Reiseveranstalter.

Platz 10: Vilnius, Litauen (70)

Das Brauereierbe reicht in Vilnius bis ins 11. Jahrhundert zurück. Hier findet das Vilnius Beer Festival statt, bei dem30 Brauereien zwei Tage lang ihre Biere präsentieren. Handwerklich gebraute Biere wie Jovaru Alus, Varniuku und Širvenos Ale sollte man unbedingt probieren.

