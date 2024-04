Ein skurriler Fall sorgt in Rio de Janeiro für Aufsehen. Hat eine Frau versucht, mithilfe einer Leiche einen Kredit zu erschwindeln - oder ist der Mann im Rollstuhl plötzlich verstorben? Die Polizei glaubt ersteres. Die Frau wurde verhaftet.

Eine Frau soll in Rio de Janeiro versucht haben, in einer Bankfiliale einen Kredit auf betrügerische Art zu bekommen. Bilder der Überwachungskamera zeigen die Frau, wie sie versucht, einem Mann im Rollstuhl einen Stift in die Hand zu drücken, um ein Formular zu unterschreiben. Ein offenbar wenig erfolgversprechendes Unterfangen, denn der Mann im Rollstuhl dürfte Stunden zuvor verstorben sein.

Da sich die Leiche naturgemäß nicht rührte, wurden auch die Bankangestellten skeptisch, wie brasilianische Medien berichten. Sie riefen die Polizei. Sanitäter stellten den Tod des vermeintlichen Kreditnehmers fest. Die Frau wurde verhaftet. Sie behauptete, sie sei die Nichte des Verstorbenen und dass der Mann erst in der Bank im Rollstuhl verstorben sei.

Ein von einem Bankangestellten aufgenommenes Video zeigt, wie die Frau den Kopf des Mannes hochhält und zu ihm auf Portugiesisch sagt: „Onkel, hörst du mir zu? Du musst es unterschreiben. Ich kann nicht für dich unterschreiben.“

Wann ist der Mann gestorben?

Der Polizeichef von Rio de Janeiro, Fábio Souza, erklärte am Mittwoch gegenüber dem brasilianischen Nachrichtensender G1, er könne zwar nicht genau sagen, wann Braga gestorben sei, aber die Leichenflecken, die auf seinem Hinterkopf zu sehen waren, würden darauf hindeuten, dass er seit etwa zwei Stunden tot gewesen sei. Der exakte Todeszeitpunkt sei nicht zu bestimmen, sagt Polizeichef Souza. Dass der Mann erst in der Bankfiliale gestorben sei, das glaubt die Polizei allerdings nicht.

Eine Überwachungskamera einer Notaufnahme in Rio zeigt die Frau übrigens am Tag davor, wie sie den noch lebenden Mann im Rollstuhl ins Gebäude schiebt.

Die brasilianische Polizei ermittelt, ob bei dem Fall noch Komplizen beteiligt gewesen sind - oder ob es sich gar um einen Fall von organisiertem Betrug handelt. Den lokalen Medien zufolge ging es in der Bank offenbar um einen Kredit von 17.000 brasilianische Real - also derzeit rund 3040 Euro. (Red.)