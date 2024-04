Regen, Schnee und Graupel am Wochenende in Österreich

Am Dienstag schneite es in Salzburg.

Am Dienstag schneite es in Salzburg. APA / Barbara Gindl

Die Kaltfront hat das Land bis in die nächste Woche noch fest im Griff. Der Samstag fällt ins Wasser. Am Sonntag blitzt die Sonne etwas durch.

Es bleibt kühl in Österreich. Die Kaltfront, die seit Wochenbeginn das Wetter hierzulande prägt, sorgt auch kommende Woche für Minusgrade am Morgen und höchstens 15 Grad Celsius als Höchstwert, prognostiziert die Geosphere Austria. Immer wieder gibt es auch Niederschläge, je nach Höhenlage im Form von Regen oder Schnee sowie am Wochenende auch als Graupelschauer.

Der Freitag startet im Osten und Süden bewölkt, aber schon bald erreichen dichte Wolken auch den Westen und Norden des Landes. Von Vorarlberg bis in das Waldviertel regnet und schneit es bereits am Vormittag. Bis zum Abend breiten sich Regenschauer auf ganz Österreich aus. Die Schneefallgrenze pendelt tagsüber meist um 1000 Meter Seehöhe. In Kärnten, der Südoststeiermark sowie im Burgenland ist der Regen lokal begrenzt. Auch die Wind weht hier nur schwach. Die Frühwerte liegen zwischen minus drei bis plus vier Grad und steigen auf plus sechs bis 14 Grad.

Regen, Schnee und Graupel

Der Samstag gestaltet sich stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei an der Alpennordseite sowie im Norden, die Schneefallgrenze liegt tagsüber zwischen 1000 und 700 Meter. Am Nachmittag lockern die Wolken südlich des Alpenhauptkammes sowie im Osten etwas auf. Im Norden und Osten weht kräftiger Wind aus westlichen Richtungen. Nach Frühtemperaturen von null bis plus sieben Grad können später noch fünf bis 13 Grad erreicht werden.

Am Sonntag lässt sich die Sonne wegen kompakter Wolkenfelder nur temporär blicken, nur im Südosten scheint sie öfter. Vor allem entlang der Alpennordseite sowie im Norden sind stattdessen einige Regen-, sowie oberhalb von 400 bis 800 Meter Seehöhe Schneeschauer zu erwarten. Niederschlagsfrei bleibt es im Süden und Südosten. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus Nordwest bis Nord. In der Früh werden minus drei bis plus fünf Grad prognostiziert, am Nachmittag erneut fünf bis 13 Grad.

Die Läuferinnen und Läufer beim Vienna City Marathon dürfte das kühlere Wetter freuen. Am Sonntag soll es in der Bundeshauptstadt auch großteils trocken bleiben. Der Wind kann allerdings lebhaft werden. Die Temperaturen steigen auf maximal neun Grad.

Minusgrade in der Früh

Im Westen und Süden erfolgt am Montag ein weiteres Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen, am Nachmittag gehen im Westen lokale Regenschauer nieder. Im übrigen Österreich ist der Himmel oft wolkenverhangen. Besonders im Osten ist mit etwas Regen zu rechnen, erst gegen Abend lockert es auf. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 400 und 1000 Metern. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Alpenvorland sowie am Alpenostrand zum Teil lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Zwischen minus bis plus fünf Grad können die Frühwerte liegen, die Nachmittagstemperaturen dann zwischen drei und zwölf Grad.

Im Südwesten gibt es am Dienstag viele Wolken, aber auch kurze sonnige Phasen zwischendurch. Überall sonst scheint zumindest zeitweise die Sonne, phasenweise tauchen jedoch auch Wolkenfelder auf. Es bleibt weitgehend trocken, der Wind bleibt schwach bis mäßig und wird nur im Alpenvorland zum Teil lebhaft. Nach minus sieben bis plus drei Grad, steigen die Temperaturen auf sechs bis 15 Grad. (APA/red.)