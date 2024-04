Mann wollte in Wien offenbar Nachbarin anzünden

Die Frau konnte leicht verletzt fliehen. Die Spezialeinheit Wega musste die Wohnung des Mannes aufbrechen, danach ereignete sich eine Explosion und der 49-Jährige brannte. Er wurde festgenommen und schwer verletzt ins Spital gebracht.

Ein 49-Jähriger soll am Donnerstagvormittag in Wien-Hietzing versucht haben, seine Nachbarin zu töten. Der Polizei zufolge attackierte und verletzte er sie im Stiegenhaus mit einem hölzernen Gegenstand. Danach übergoss er die 50-Jährige offenbar mit einer benzinähnlichen Flüssigkeit und versuchte sie anzuzünden.

Grund dürfte gewesen sein, dass die Frau ihn wegen Lärmbelästigung angezeigt hatte. Im Stiegenhaus des Wohngebäudes in der Auhofstraße stellte er sie deshalb zur Rede. Die Situation eskalierte.

Mann brannte

Ein Passant hielt den Mann davon ab, die Frau anzuzünden. Diese konnte daraufhin in ein nahegelegenes Gebäude flüchten. Er verbarrikadierte sich anschließend in seiner Wohnung, weshalb die Spezialeinheit Wega die Tür aufbrach. In der Wohnung wurden die Beamten Zeugen einer Explosion und trafen den Mann mit einem brennenden Unterkörper sowie Verletzungen am Kopf und am Hals an. Die Einsatzkräfte löschten den Mann und konnten ihn - nach Einsatz eines Tasers - schließlich festnehmen.

Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung und brachte den Mann und auch die Frau in Krankenhäuser. Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand in der Wohnung. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei Meerschweinchen, die sie ebenfalls in Sicherheit brachten und der Tierrettung übergaben.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann die Verletzungen in der Wohnung selbst zugefügt und sich selbst angezündet hat. Er erlitt Verbrennungen dritten Grades, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. (red./APA)

