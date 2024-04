Feuer in steirischem Wohnhaus: Familie konnte sich ins Freie retten

Vater hörte Knall und versuchte noch vergeblich selbst den Brand zu löschen. Die Großeltern, Eltern und Kinder blieben unverletzt.

Eine Familie hat es bei einem Brand in ihrem Haus im oststeirischen Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Nacht auf Freitag geschafft, rechtzeitig und unverletzt ins Freie zu kommen. Der Vater (59) hatte einen Knall im Erdgeschoss gehört, wo seine Eltern leben. Er versuchte den Brand im dortigen Wohnzimmer noch selbst zu löschen, musste aber aufgeben und brachte die drei Generationen ins Freie. Die Feuerwehr löschte die Flammen, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Keine Chance mit dem Feuerlöscher

Der 59-Jährige bewohnt mit seiner Ehefrau (48) und dem Nachwuchs (15 und 18 Jahre) das Obergeschoß des Hauses in Schäffern. Er hatte gegen 22.20 Uhr einen lauten Knall aus dem Untergeschoß gehört, in welchem die Großeltern (70 und 77) der Kinder leben. Als der Familienvater nachsehen ging, bemerkte er den Brand. Er wollte noch eigenhändig mittels Feuerlöscher die Flammen bekämpfen, musste aber aufgeben - das Feuer breitete sich rasch aus und das Wohnzimmer stand in Vollbrand. Die Familie verständigte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf andere Räume verhindern. Niemand wurde verletzt. Die Brandursachenermittlung soll im Laufe des Freitag erfolgen. Der entstandene Schaden konnte bis jetzt noch nicht beziffert werden. (APA)