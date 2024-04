So wird das Wetter beim Vienna City Marathon

Läufer im Rahmen des 40. Vienna City Marathons am Sonntag, 23. April 2023, beim Start auf der Reichsbrücke in Wien.

Läufer im Rahmen des 40. Vienna City Marathons am Sonntag, 23. April 2023, beim Start auf der Reichsbrücke in Wien. APA / Tobias Steinmaurer

Es wird voraussichtlich kühl und wolkig, aber es bleibt trocken. „Auf einigen Streckenteilen kann es recht windig sein“, warnt ein Experte.

Die Läuferinnen und Läufer beim Vienna City Marathon gehen am Sonntag bei kühlem Wetter in das Rennen. Wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Freitag prognostizierten, dürfte die Temperatur um 9 Uhr bei fünf Grad und um 11 Uhr bei sieben Grad liegen. Der höchste Wert wird um 14 Uhr mit zehn Grad erreicht. Die Wolken lassen nur hin und wieder die Sonne durch, aber es sollte trocken bleiben.

„Auf einigen Streckenteilen kann es recht windig sein“, warnten die Experten zudem. Hauptwindrichtung ist in Wien am Sonntag Nord bis Nordwest mit durchschnittlich zehn bis 20 km/h. Die Windspitzen können aber 30 bis 50 km/h erreichen. (APA)