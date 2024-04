Vorläufiges Ende der Eskalation? Israel lässt den Iran weiter zappeln

Eine iranische Frau spaziert an einem Anti-Israel-Plakat in Teheran vorbei.

Eine iranische Frau spaziert an einem Anti-Israel-Plakat in Teheran vorbei. Reuters/Majid Asgaripour

Teheran will die Drohnenattacke nicht mit neuerlichem Angriff auf Israel beantworten. Denn die Flugkörper starteten nicht in Israel, sondern auf iranischem Territorium.

Istanbul/Teheran. Bilder von einem Platz in der Stadt Isfahan im Morgenlicht zeigte Irans Staatsfernsehen am Freitag: Das Leben gehe seinen gewohnten Gang, meldete der Sender. In der Nacht waren im zentraliranischen Isfahan und im westiranischen Täbris laute Explosionen zu hören gewesen. Irans Streitkräfte aktivierten die Flugabwehr gegen den erwarteten israelischen Angriff und schossen nach eigenen Angaben mehrere Drohnen ab. Doch am Morgen ließ das Regime die Iraner wissen, der Spuk sei vorbei. Ein erneuter Schlag gegen Israel sei nicht nötig. Israel hielt sich bedeckt. Eine weitere Eskalation zwischen dem Iran und Israel schien vorerst nicht zu erwarten – doch Israels Nadelstichangriff überbrachte eine Botschaft, die Irans Regime beunruhigen dürfte.

Israel hatte nach Irans Attacke mit Raketen und Drohnen am vergangenen Sonntag eine militärische Antwort angekündigt. Die USA und andere westliche Staaten versuchten, Israels Regierung zur Mäßigung zu bewegen. Ob die Appelle etwas bewirkten, oder ob Israel ohnehin nicht vorhatte, die Konfrontation mit dem Iran weiter anzuheizen: Am Freitag machte sich zunächst Erleichterung breit – der Ölpreis ging nach einem steilen Anstieg wieder zurück. Der Westen hatte auch den Iran zur Zurückhaltung aufgerufen.