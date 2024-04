Über Logomode als Spielart der Fankultur

Im Sinne eines Community-Gedankens ist das Tragen von Luxus-Logomode zugleich Dekor und Ausdruck des Begehrens, sich an eine vermögende Elite anzunähern. Einst erfunden als Anzeiger intellektuellen Eigentums, sollen Marken als fixe Bezugspunkte sogar Trost spenden können.

Eine regelrechte Fankultur erfasst hin und wieder auch die erlauchten Sphären der Mode, was sich besonders gut während der Haute-Couture-Defilees in Paris zeigt. Da werden ja die Kollektionen nicht in erster Linie Presse und Handelsvertretern gezeigt, sondern im Publikum sitzen jene Frauen, die diese sagenhaft kostbaren Unikate vom Laufsteg weg erstehen werden. Es handelt sich somit um eine VIC-Veranstaltung (das steht für „Very Important Customer“), ganz wie bei jenen hyperexklusiven Schauenformaten, deren Publikum von den Maisons um den halben Erdball geflogen wird.

Was der geneigte Zaungast da zu sehen bekommt, ist quasi die gelebte Version der Laufstegmode: Kundinnen tragen ihre Lieblingsstücke, wobei sich manche an den Totallook halten, wie er einmal auf dem Laufsteg zu sehen war, andere kombinieren verschiedene Teile zu neuen Zusammenstellungen. Auch die Sammel­leidenschaft der Markenfans wird bei solchen Schauen gern aktiviert: Besonders gut sieht man das bei Chanel, wo als Teil der „Croisière“- und „Métiers d’art“-Kollektionen stets besonders drollige Taschen gezeigt werden (etwa in Form eines kleinen Motorradhelms oder Campingbusses), die von höherschlagenden VIC-Herzen umgehend auf ihre Einkaufslisten gesetzt werden.

In der Haute Couture sieht man nun tatsächlich etwas weniger an Logomode herumkurven als in anderen Zusammenhängen, was nicht verwundern sollte. Wie Naomi Klein in ihrem globalisierungskritischen Standardwerk „No Logo“ (2000) ja darlegte, begleitet der Aufschwung der Logo-Logik die Abkehr vom herstellenden Handwerksbetrieb (also genau dem, wofür die Haute Couture stehen möchte) hin zum marketinggetriebenen Lifestylekonzern.