Späte Scheidung: Von einem Neuanfang nach der Silberhochzeit

Die Scheidungsraten sinken, allerdings nicht in allen demografischen Gruppen. Bei Paaren, die seit mehr als 25 Jahren verheiratet und/oder über 50 sind, haben sich die Zahlen vervierfacht.

Ich bin eigentlich stolz auf mich, wie ich das alles gemeistert habe. Aber es gibt auch immer noch Zeiten, in denen ich in Tränen ausbreche und mir denke, das hätte ich mir anders vorgestellt in der Pension“, sagt Anna P. (Name der Redaktion bekannt). „Das alles“ ist ihre Scheidung nach 34 Ehejahren, die sie vor elf Jahren durchlebt hat, mit damals 59. Die ihr aber immer noch spürbar nahegeht, wenn sie darüber spricht. Eine Erfahrung, mit der die pensionierte Lehrerin heute nicht mehr so allein dasteht wie noch vor zwanzig Jahren, denn die Zahlen der sogenannten Grey Divorce – der „grauen Scheidung“ von Paaren, bei denen mindestens ein Partner über 50 ist – steigen seit Jahren sprunghaft an.