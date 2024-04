Google schafft Mindestlohn für Zulieferer und Personalfirmen ab

Google will mit dem Schritt klarstellen, dass es nicht der Arbeitgeber der Mitarbeiter seiner Zulieferer ist. Ein US-Behörde hatte entschieden, dass der US-Konzern Mit-Arbeitgeber sei.

Google zieht die Gehaltsanforderungen für seine Zulieferer und Personaldienstleister in den USA zurück. „Durch diese Aktualisierungen ziehen wir mit anderen großen Unternehmen gleich und stellen einfach klar, dass Google nicht der Arbeitgeber der Mitarbeiter unserer Zulieferer ist und auch nie war“, sagte ein Konzernsprecher am Freitag.

Diese mussten seit 2019 ihren Angestellten mindestens 15 Dollar pro Stunde zahlen und ihnen Krankenversicherungen sowie weitere Leistungen anbieten. Mit diesem Schritt könnte der Internet-Konzern mögliche Verhandlungen mit Gewerkschaften umgehen.

Google als Mit-Arbeitgeber

Vorangegangen war ein Urteil der US-Behörde für Arbeitsbeziehungen NLRB, das Google als sogenannten „Mit-Arbeitgeber“ von Leiharbeitern des Personaldienstleisters Cognizant Technology Solutions einstufte. Der Behörde zufolge konnte die Alphabet-Tochter Kontrolle über die Arbeiter ausüben, obwohl sie nicht direkt angestellt gewesen seien. Aus diesem Grund hätte das Unternehmen mit der Gewerkschaft von Cognizant verhandeln müssen. Google legte Berufung gegen diese Entscheidung ein.

Der Technologiekonzern wolle weiter an einem Verhaltenskodex für Zulieferer festhalten, der sichere Arbeitsbedingungen gewährleiste und bestehende gesetzliche Verpflichtungen erfülle. Nach Angaben des Sprechers sind die meisten Zulieferer in Bundesstaaten tätig, in denen ein Mindestlohn von mindestens 15 Dollar (14,05 Euro) vorgeschrieben ist. (APA/Reuters)