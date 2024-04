Die besten neuen Design-Hotels

Das Old War Office in London ist nun ein Hotel.

Das Old War Office in London ist nun ein Hotel. IMAGO/Photographer: Anton Balazh

Bulgari, Chopard, Louis Vuitton und ein wenig Spionagegeschichte in Hotelform? Ein Überblick über spannende Neueröffnungen der vergangenen Monate.

Bulgari Hotel, Rom

Das Schmuckunternehmen hat in Rom sein neuntes Hotel eröffnet. Das Flaggschiff soll eine Hommage an das kaiserliche Rom sein. Eine Originalstatue von Kaiser Augustus (die Bulgari-Suite hat einen Blick auf das Mausoleum von Augustus) darf dabei natürlich nicht fehlen, ebenso wie Marmor und Mosaik, sowie Gold im Überfluss.

Villa Mabrouka, Tangier

Designer Yves Saint Laurent und Pierre Bergé kauften die modernistische Villa in Marokko im Jahr 1990. Sie engagierten Jacques Grange, das Anwesen aus den 1940er-Jahren zu einem luftigen, lichtdurchfluteten Rückzugsort zu machen. 2019 kaufte die Villa Mabrouka der britische Designer Jasper Conran, der sie in ein Hotel mit zwölf Zimmern umwandelte. 6500 Pflanzen im Garten und ein zweiter Pool runden das Angebot ab.

1 Place Vendôme, Paris

Über sechs Jahre hinweg hat die Familie Scheufele des Uhren- und Schmuckunternehmens Chopard das Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert renovieren lassen. Entstanden ist ein Hotel mit 15 Zimmern. Entworfen wurden diese von Yves Rochon, an den Wänden hängen Kunstwerke von Marc Chagall oder Andy Warhol.

Manna Arcadia, Griechenland

Auf dem Berg Mainalo wurde ein Sanatorium aus dem Jahr 1929 von Manna Arcadia restauriert. K-Studio aus Athen hat die 32 Zimmer designt, ein Augenmerk wurde auf Naturtöne und den Ausblick auf die Berge gelegt. Yoga und Gesundheitsbehandlungen stehen hier im Mittelpunkt.

Mandarin Oriental Savory, Zürich

Der Pariser Innenarchitekt Tristan Auer zeichnet für die Neugestaltung des Hotels, das 1838 eröffnete und das älteste Grandhotel der Stadt ist, verantwortlich. Wichtig war dabei, historische Details hervorzuheben und trotzdem einen zeitgenössische Stil zu schaffen.

Raffles London at the OWO, London

Mit Spannung wurde die Eröffnung Raffles London im Old War Office im September 2023 erwartet. Acht Jahre lang wurde das Hotel unter der Leitung von 37 Denkmalberatern renoviert, um das Wahrzeichen aus der Zeit Edwards VII. zu erhalten. Die 120 Gästezimmer sind aus ehemaligen Büros und Repräsentationsräumen des Verteidigungsministeriums entstanden und sind mit originaler Eichentäfelung und Marmor ausgestattet.

Vermelho Melides, Portugal

Die portugiesische Stadt Melides gilt als Geheimtipp unter Kreativen. Hier hat auch Schuhdesigner Christian Louboutin ein Haus, nun hat ein Hotel eröffnet. Jedes der 13 Zimmer ist mit üppigen Farben und Drucken dekoriert und natürlich ist auch überall das so typische Louboutin-Rot zu finden.

Rosewood Schloss Fuschl, Salzburg

Der Glanz vergangener Jahrhunderte soll auch in diesem Hotel, das am 1. Juli 2024 eröffnet, noch spürbar sein. Ursprünglich 1461 als Jagdschluss und Sommerresidenz für den Erzbischof von Salzburg errichtet, beherbergte es Größen aus Politik und auch Film, wie etwa Romy Schneider. Der historische Charme des Schlosses zeigt sich in 98 Gästezimmern, darunter 42 Suiten und sechs Chalets.

