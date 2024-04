U-Ausschuss live: „Erfahren wir heute René Benkos Zeche beim Wirt?“

Live

(c) APA / Robert Jaeger

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) (c) APA / Robert Jaeger

Nach Androhung einer Beugestrafe erscheint Ex-Minister Blümel heute doch im Parlament. Auch Finanzminister Brunner wird im Cofag-U-Ausschuss einvernommen. Auskunftsperson Nummer drei ist am Nachmittag Vizekanzler Kogler. Die „Presse“ berichtet live aus dem Parlament.

Die Androhung einer Beugestrafe scheint ihre Wirkung getan zu haben: Nach seiner Absage kündigte Gernot Blümel nun doch sein Kommen in den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Abwicklung der Corona-Hilfsleistungen des Bundes (kurz Cofag) an. Da er während der Jahre der Pandemie Finanzminister und ein enger Vertrauter des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (beide ÖVP) sowie Chef der Wiener Volkspartei war, müsste er, so die Argumentation, doch Wahrnehmungen hinsichtlich einer etwaigen „Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder“ haben. Blümel ist allerdings nicht die einzige prominente Auskunftsperson im Lokal I. des Parlaments. Vor dem 42-Jährigen wird dessen Nachfolger als Finanzminister, Magnus Brunner (ÖVP), einvernommen werden. Für 16 Uhr ist der Auftritt von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geplant. Der Liveticker zum Mitlesen: