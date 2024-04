Banden haben in Haiti die Kontrolle übernommen

90 Prozent von Port-au-Prince sind in Hand einer kriminellen Vereinigung namens „G9“.

90 Prozent von Port-au-Prince sind in Hand einer kriminellen Vereinigung namens „G9“. Reuters / Ralph Tedy Erol

Ein Übergangsrat soll in politisch instabilen Haiti für Ordnung sorgen. Aufgrund von Bandenterror kann dieser seine Arbeit erst gar nicht aufnehmen.

Die Mitglieder des Übergangsrates sind ausgewählt. Das entsprechende Dekret zur Bestimmung einer Interimsregierung ist ausgearbeitet und unterzeichnet. Doch noch immer kann in Haiti der Übergangsrat seine Arbeit nicht beginnen, um den Weg zu Neuwahlen im krisengeschüttelten Karibikstaat zu ebnen. „Wir können aufgrund der Bandenkriminalität in der Hauptstadt unsere Treffen nur über Videokonferenz abhalten“, erklärt Leslie Voltaire, der die linksgerichtete Parti Fanmi Lavalas im Übergangsrat vertritt.

Mittlerweile könne man sich kaum mehr in Port-au-Prince bewegen, sagt Voltaire zur Zeitung „Haitian Times“. Banden würde nicht nur Häfen und Flughäfen blockieren, sondern das Alltagsleben in der Hauptstadt zu einem Überlebenskampf machen. Einen offiziellen Termin zur Angelobung des Rates gibt es noch nicht.

„Schlachtfeld zwischen Banden und Polizei“

Rund 90 Prozent von Port-au-Prince wird von kriminellen Banden kontrolliert, die weder den Übergangsrat noch andere staatliche Autoritäten akzeptieren wollen. Am Wochenende ist es wieder zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Der Radiosender Tele Galaxie berichtet, der Stadtteil Lower Delmas habe sich in ein „Schlachtfeld zwischen Polizei und bewaffneten Banden“ verwandelt. Bei Schießereien und Explosionen wurden mindestens 19 Polizisten getötet. Außerdem plünderten Gangmitglieder das medizinische Zentrum der Universität. Lower Delmas ist die Hochburg des Bandenchefs Jimmy „Barbeque“ Cherizier, der ein Bündnis verschiedener Gangs anführt. Er ordnete Brandanschläge auf einzelne Häuser an.

Fahrplan zur Normalität

Mitte März hatte Ministerpräsident Ariel Henry seinen Rücktritt erklärt. Mittels Übergangsrat soll der unter politischer Instabilität und Armut leidende Karibik-Staat zurück zur Normalität finden. (zoe)