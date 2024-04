Halle bei Fleisch- und Schinkenproduzent im Bezirk Tulln in Brand

19 Feuerwehren sind mit Atemschutztrupps und zwei Drehleitern ausgerückt, um den Großbrand in den Griff zu bekommen.

In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist am Dienstagnachmittag eine Halle eines Fleisch-, Wurst- und Schinkenproduzenten in Brand geraten. 19 Feuerwehren rückten aus, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando auf Anfrage mit. Auch Drehleitern aus Stockerau und Tulln waren aufgeboten.

Es brenne im Inneren der Fleischverarbeitungshalle, sagte der Feuerwehrsprecher. Atemschutztrupps standen bei der Bekämpfung der Flammen im Einsatz. Es herrschte Alarmstufe B4. Verletzte gebe es nicht, so Stebal. (APA)