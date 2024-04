Ein Rekord-Deal, der Frauenbasketball in neue Sphären katapultiert

US-Basketballerin Caitlin Clark wird mit einem 28-Millionen-Dollar-Vertrag ausgestattet.

Caitlin Clark ist derzeit die gefragteste Basketballerin der Welt, und hat dabei noch kein einziges Spiel in der US-Frauen-Profiliga Wnba absolviert. Die 22-Jährige, die in der Vorwoche beim Wnba-Draft als Nummer 1 von Indiana Fever ausgewählt wurde, wurde von Nike mit einem Rekord-Deal ausgestattet. Wie das Wall Street Journal am Dienstag berichtete, schloss der Star aus Iowa einen Achtjahresvertrag über 28 Millionen Dollar (26,2 Mio. Euro) mit dem Sportartikelkonzern ab.

Damit erhält Clark den lukrativsten Schuhvertrag in der Geschichte des Frauenbasketballs. Der Deal beinhaltet auch einen eigenen Schuh. Clark ist die beste Scorerin in der Geschichte des US-College-Basketballs, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. (APA)