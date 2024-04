Hass in Gender-Debatte: In Schottland steht Regierung an der Kippe

Sollen Kindern Pubertätsblocker und Hormonbehandlungen gestattet werden? Die Kontroverse wühlt Großbritannien aus und löste in Edinburgh eine Koalitionskrise aus.

Kaum ein anderes Thema löst so heftige Reaktionen aus wie Fragen der Gender-Identität. Behutsam wählte Hilary Cass ihre Worte in der Einleitung ihres Berichts zu Genderidentitäts-Diensten für Kinder und Jugendliche im staatlichen Gesundheitsdienst NHS in England. Die Kinder- und Jugendärztin im Ruhestand und ehemalige Vorsitzende des „Royal College of Paediatrics and Child Health“ schrieb darin, es gehe nicht darum, „zu definieren, was es bedeutet, trans zu sein“ oder „die Gültigkeit von Trans-Indentitäten zu untergraben“. Ziel sei es stattdessen, zu ergründen, „wie man am besten der wachsenden Zahl an Kindern und Jugendlichen helfen kann, die Unterstützung vom NHS in Bezug auf ihre Genderidentität suchen“.

Doch es half nichts. Cass erhielt seit der Veröffentlichung des Berichts vor zwei Wochen dermaßen vielen Hassbotschaften, dass ihr geraten worden sei, den öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden, sagte sie der „Times“.