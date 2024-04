Achtjähriger gerät bei Schulausflug in Kärnten mit Haaren in Mühle

St. Veit an der Glan

Dem Bursch wurde bei dem Unfall teilweise die Kopfhaut abgerissen. Er musste operiert werden.

Ein achtjähriger Volksschüler ist in Kärnten mit seinen Haaren in eine Mühle geraten, wodurch ihm die Kopfhaut teilweise abgerissen wurde. Wie die „Kronen Zeitung“ am Mittwochabend berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen Freitag. Das Kind wurde bereits operiert.

Der Bub war mit seiner Klasse auf Schulausflug, im Rahmen dessen sie einen Bauernhofs in St. Veit an der Glan besuchten. Isabella Penz, Bildungsdirektorin in Kärnten, bestätigte den Vorfall. Sie sagte, dass überprüft würde, ob es zu einer Verletzung der Aufsichtspflicht gekommen sei. (APA)