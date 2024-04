Mädchen rauben Jugendliche in Ferienwohnung in Wien aus

Die vier Urlauber aus Oberösterreich brauchten für die Anmietung jemand, der über 20 Jahre alt ist und kontaktierten einen Bekannten. Stattdessen kamen fünf junge Frauen und raubten sie aus.

Eine Mädchen-Gang hat Anfang April in Wien vier Urlauber aus Oberösterreich - zwei Mädchen und zwei Burschen im Alter von 15 bis 16 Jahren - überfallen und ausgeraubt. Die fünf Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sollen die Gruppe in einer Ferienwohnung in Wien-Landstraße mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht, getreten und den Opfern die Wertgegenstände wie Handys abgenommen haben. Alle Beteiligten sind laut Polizei geständig.

Die jugendlichen Touristen wollten am Beginn ihres Wien-Aufenthalts am 2. April eine Ferienwohnung anmieten. Für die Unterzeichnung des Vertrages war allerdings eine Person nötig, die zumindest 20 Jahre alt ist. Die Gruppe kontaktierte daraufhin einen Bekannten, der ihnen zusicherte, eine geeignete Person vorbeizuschicken.

Junge Frauen geständig

Anstatt einer zumindest 20-jährigen Person tauchte kurze Zeit später die Mädchen-Bande auf, die die Jugendlichen beraubte und dann flüchtete. Das Landeskriminalamt Wien konnte durch „intensive und akribische Erhebungen“ die Tatverdächtigen und deren Aufenthaltsort aber schnell ausforschen. Es handelt sich demnach um eine 16-jährige serbische Staatsangehörige, eine 17-jährige Deutsche, eine 18-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, eine 19-jährige Ungarin sowie um eine 20-jährige Rumänin. Alle fünf sind geständig, die mutmaßlichen Waffe war eine Spielzeugpistole. (APA)