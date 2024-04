Russlands Präsident Putin kündigt Besuch im verbündeten China an

Wladimir Putin will China bald einen Staatsbesuch abstatten, ein genaues Datum erwähnt er dabei nicht.

Wladimir Putin will China bald einen Staatsbesuch abstatten, ein genaues Datum erwähnt er dabei nicht. Reuters / Evgenia Novozhenina

„Ich habe eine Visite im Mai geplant“, sagt Putin. Die Feier zu seiner fünften Amtszeit als Präsident sind für den 7. Mai geplant. Es könnte also die erste Auslandsreise seiner neuen Amtsperiode sein.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen baldigen Besuch in China angekündigt. „Ich habe eine Visite im Mai geplant“, sagte der Kremlchef bei einem Auftritt vor dem russischen Unternehmer- und Industriellenverband RSPP am Donnerstag. Er nannte kein genaues Datum. Die Feierlichkeiten zur Einführung in seine fünfte Amtszeit als Präsident sind für den 7. Mai geplant, daher könnte es die erste Auslandsreise seiner neuen Amtsperiode sein.

China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands

China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands. Offiziell gibt sich Peking beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine neutral. Im Gegensatz zu westlichen Staaten hat China den Krieg nicht verurteilt und keine Sanktionen gegen Russland verhängt. Im Gegenteil: Die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder wurden seit Kriegsbeginn noch deutlich ausgebaut. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping war im März 2023 zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Moskau.

Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping zuletzt im Oktober in Peking. Reuters / Sputnik

Russische Politiker wie zuletzt Außenminister Sergej Lawrow loben China als Partner im Kampf gegen den Westen. Westliche Politiker wiederum versuchen China davon zu überzeugen, mehr Einfluss auf die russische Führung zu nehmen und den Kreml zur Beendigung des Angriffskriegs zu drängen. (APA)