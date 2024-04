Hülkenberg wechselt von Haas zu Audi

Nico Hülkenberg wird in der nächsten Formel-1-Saison und darüber hinaus für das Stake F1 Team Sauber antreten. Ab 2026 firmiert dieses Team unter der Marke Audi.

Formel-1-Pilot Nico Hölkenberg verlässt zum Saisonende den Haas-Rennstall und wechselt zum Audi-Projekt ins Sauber-Team. Das US-Team Haas bestätigte am Freitag den Abschied von Hülkenberg zum Ablauf dieses WM-Jahres, kurz darauf verkündete Audi die Verpflichtung des 36 Jahre alten Rheinländers. Hülkenberg habe einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben und werde schon im kommenden Jahr für das Team Kick Sauber fahren, teilte der Autobauer aus Ingolstadt mit. 2026 werde Hülkenberg dann als Audi-Werksfahrer in der F1 starten.

Audi übernimmt das Schweizer Sauber-Team und will 2026 als Werksteam einsteigen. In zwei Jahren greift in der Formel 1 eine große Motorenreform, die das Kräfteverhältnis neu mischen könnte. Hülkenberg bringt die Erfahrung von mehr als 200 Grand Prix mit.

Er war zur vergangenen Saison nach dreijähriger Pause als Nachfolger von Mick Schumacher zu Haas gekommen. Im meist unterlegenen Auto fuhr er aber oft hinterher. In dieser Saison ist Hülkenberg nach fünf Rennen 13. der Gesamtwertung.

„Wir freuen uns sehr, Nico ab 2025 wieder hier in Hinwil zu begrüßen und mit ihm in der Formel 1 anzutreten. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Erfahrung und seinem Engagement für Teamarbeit wird er ein wichtiger Teil der Transformation unseres Teams – und des F1-Projekts von Audi sein“, sagte Andreas Seidl, CEO der Sauber Motorsport AG und zugleich CEO der zukünftigen Audi F1-Fabrik Team. „Von Anfang an war das gegenseitige Interesse groß, gemeinsam etwas Langfristiges aufzubauen. Nico ist eine starke Persönlichkeit und sein Input auf beruflicher und persönlicher Ebene wird uns helfen, sowohl bei der Entwicklung des Autos als auch beim Aufbau des Teams Fortschritte zu machen.“

(dpa/fin)